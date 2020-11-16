В Великобурлукском районе полиция открыла уголовное производство по факту сообщения о фальсификации избирательной документации.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, пишет SQ.

11 ноября в Великобурлукское отделение полиции поступило обращение от кандидата в депутаты, в котором говорилось о том, что после подсчета голосов избирателей в территориальном избирательном округе по выборам депутатов Харьковского областного совета, обнаружено расхождение между протоколом участковой избирательной комиссии на одном из избирательных участков с протоколом Великобурлукской поселковой территориальной избирательной комиссии.

Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой избирательной документации с целью проведения экспертных исследований. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводятся необходимые следственные действия.