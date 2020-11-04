Возле Харькова почтили память экипажа и курсантов, которые погибли в авиакатастрофе под Чугуевом

В мероприятиях также приняли участие представители командования ВСУ Украины, а также священники. К памятнику погибшим возложили цветы.

"Большинство из них (погибших – прим. ред.) – это совсем молодые парни, которые не долюбили..., не женились..., не успели завести детей..., а те, которые успели, не смогут больше дать им свое родительское тепло, оставив после себя нестерпимую боль и воспоминания", – говорится в сообщении.

Мероприятия по случаю 40 дней с момента трагедии прошли на месте крушения самолета.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 сентября под Харьковом.

Как известно, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет.

На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только один курсант Вячеслав Золочевский.

Напомним, под Харьковом самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП

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