Возле Харькова почтили память экипажа и курсантов, которые погибли в авиакатастрофе под Чугуевом
В мероприятиях также приняли участие представители командования ВСУ Украины, а также священники. К памятнику погибшим возложили цветы.
"Большинство из них (погибших – прим. ред.) – это совсем молодые парни, которые не долюбили..., не женились..., не успели завести детей..., а те, которые успели, не смогут больше дать им свое родительское тепло, оставив после себя нестерпимую боль и воспоминания", – говорится в сообщении.
Мероприятия по случаю 40 дней с момента трагедии прошли на месте крушения самолета.
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Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 сентября под Харьковом.
Как известно, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет.
На борту находились 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов. Выжил только один курсант Вячеслав Золочевский.
Напомним, под Харьковом самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП
Как сообщала Politeka, авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии
Также Politeka писала, что появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.