Пассажиры метрополитена избили силовика, который за ними туда погнался

В частности, ЧП произошло в белорусском метро, где пассажиры избили силовика, гнавшегося за одним из участников протестов против режима Александра Лукашенко.

Инцидент произошел на станции метро "Октябрьская", сообщает интернет-издание TUT.by.

По словам очевидцев, догнав протестующего, силовик начал его избивать, однако на помощь мужчине пришли другие пассажиры.

На ролике, снятом пассажиром метро, видно, как неизвестный с резиновой дубинкой в руках нападает на молодого мужчину, который не совершает никакого правонарушения. На выручку парню устремляются несколько мужчин крепкого телосложения, которые сбивают "титушку" с ног, наносят ему удары кулаками по голове, пинают ногами и не дают подняться с остановившегося эскалатора.

Затем мужчины быстро уходят с места инцидента, а "титушка" пытается сбежать, однако ему вслед кричат: "Фу!" и "Позор!"

Также ранее сообщалось, что после массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси по всей стране начались протесты и забастовки, которые продолжаются до сих пор.

А группы милиционеров, переодетых "титушками" – в спортивной форме и масках – неоднократно участвовали в карательных акциях против мирных граждан, избивая их дубинками и кулаками.

Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка.

Также Politeka писала, что Светлана Тихановская огорошила высказыванием относительно Украины.