Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка стал жертвой нападения

О том, что его избили дома в Люботине, бывший постмайданный министр написал на своей странице в Фейсбуке.

««Хорошее» начало рабочей недели... Копаешь участок за с забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и очередным Люботинской больницы за вашу службу и работу! Желаю всем добра!», – говорится в сообщении.

Тут же – фотография Швайки с перебинтованной головой и следами крови на лице.

В ГУ Нацполиции, не называя имен, сообщили, что в 7:13 в Люботинский отдел полиции с заявлением о нападении обратилась супруга потерпевшего.

По ее словам, двое неизвестных побили ее 44-летнего супруга, отобрали его телефон и скрылись на автомобиле.

По данному факту следователями Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, что ранее Швайка уже становился жертвой преступников. Пару лет назад в Харькове неизвестные обокрали авто экс-нардепа.

«После службы в храме поехали с любимой прокатиться на лодочке, оставили авто в центре Харькова возле сквера на Павловской площади. Через 40-45 минут увидели разбитое стекло и обнаружили, что украден планшет, который лежал на заднем сиденье», — написал он в Фейсбуке.

Экс-нардеп также пожаловался, что ждал 50 минут, пока приедет новая полиция. «Только через полтора часа после вызова получили звонок о прибытии полиции», — рассказал он, добавив, что понимает: никто ничего искать не будет .

Напомним, соратник Тимошенко избил женщину и может отделаться мелким штрафом.

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