Не по-осеннему теплый октябрь привел к тому, что в Харькове появились тысячи божьих коровок

Насекомые, которые впадают в зимнюю спячку и просыпаются только после того, как воздух прогревается выше восьми градусов, буквально заполонили город.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале «ВЕХА Харьков». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

«Божьи коровки готовятся захватить мир. Начали с Харькова», – говорится в подписи к публикации.

По словам специалистов, божьи коровки, а также их личинки – это хищники. Лишь немногие их виды являются растительноядными. Остальные же питаются тлей, мелкими насекомыми.

Для птиц цвет и запах этих жучков служат предупреждением о том, что они ядовиты, опасны и несъедобны. Если же птица съест «коровку», то она может серьезно обжечь горло.

Как мы ранее писали, первая декада октября в Харькове выдалась аномально теплой. По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгении Ляшенко, 11 дней октября температура воздуха на шесть-девять градусов превышала норму.

Не обошлось и без рекордов.

«9 октября температура на Харьковщине зафиксирована на 7–9 градусов выше нормы – был побит температурный максимум этого дня. Столбик термометра поднялся до отметки +23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году – +21,5 градуса», – подчеркнула Ляшенко.

Однако уже с завтрашнего дня в Харьков придут дожди и похолодание, а октябрь сменит повестку с летней на осеннюю.

Напомним, харьковские леса массово лишаются деревьев.

Как сообщала Politeka, одесситов предупредили о новой угрозе осенью.

Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.