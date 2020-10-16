Не по-осеннему теплый октябрь привел к тому, что в Харькове появились тысячи божьих коровок
Насекомые, которые впадают в зимнюю спячку и просыпаются только после того, как воздух прогревается выше восьми градусов, буквально заполонили город.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале «ВЕХА Харьков». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.
«Божьи коровки готовятся захватить мир. Начали с Харькова», – говорится в подписи к публикации.
Доллар сорвался с цепи, Нацбанк поразил новым курсом валют: что теперь будет с гривной
Как выглядят Пугачева, Волочкова, Ивлеева и другие звезды "под мухой": топ захмелевших фото красоток
Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки»: «Это цена счастья»
Раскрепощенная Монро показала, как выглядит без одежды и макияжа, уникальные кадры: "Пробрало до мурашек"
По словам специалистов, божьи коровки, а также их личинки – это хищники. Лишь немногие их виды являются растительноядными. Остальные же питаются тлей, мелкими насекомыми.
Для птиц цвет и запах этих жучков служат предупреждением о том, что они ядовиты, опасны и несъедобны. Если же птица съест «коровку», то она может серьезно обжечь горло.
Как мы ранее писали, первая декада октября в Харькове выдалась аномально теплой. По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгении Ляшенко, 11 дней октября температура воздуха на шесть-девять градусов превышала норму.
Не обошлось и без рекордов.
«9 октября температура на Харьковщине зафиксирована на 7–9 градусов выше нормы – был побит температурный максимум этого дня. Столбик термометра поднялся до отметки +23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году – +21,5 градуса», – подчеркнула Ляшенко.
Однако уже с завтрашнего дня в Харьков придут дожди и похолодание, а октябрь сменит повестку с летней на осеннюю.
Напомним, харьковские леса массово лишаются деревьев.
Как сообщала Politeka, одесситов предупредили о новой угрозе осенью.
Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.