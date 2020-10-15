Уже в ближайшее время солнечная и теплая погода изменится, а в Харьков придут дожди и похолодания

Уже с завтрашнего дня, 16 октября, небесная канцелярия испортит настроение жителям города, передает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Если ночь пятницы пройдет без осадков, но с туманом, который накроет и утро, то уже днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области будет в районе +6 +11, днем потеплеет до 17 – 22 градусов. В городе ночью +9 +11, днем столбики термометров поднимутся до +18 +20.

Дождливая погода будет и на выходных. 17 октября осадки ожидаются и ночью, и днем, а температура воздуха ночью будет в пределах +8 +11, а днем – до +22.

Ночь воскресенья также будет с дождями. К ним добавится юго-западный ветер, скорость которого местами будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то если ночью она еще будет в районе +8 +13, то уже ночью харьковчане ощутят похолодание, поскольку, по прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше +15.

Ранее мы рассказывали о том, что первая декада октября была по-летнему теплой и сухой. 11 дней октября температура воздуха на шесть- девять градусов превышала норму.

По словам экспертов, 9 октября температура на Харьковщине зафиксирована на 7–9 градусов выше нормы – был побит температурный максимум этого дня. Столбик термометра поднялся до отметки +23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1974 году, тогда воздух прогрелся до +21,5 градуса.

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