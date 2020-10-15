В Харькове потратят миллионы на обустройство очередного парка

В этот раз речь идет о благоустройстве территории зеленой зоны напротив улицы Харьковских дивизий, 9, передает KHARKIV Today со ссылкой на систему государственных закупок ProZorro.

Там уже появился тендер на 5390541 гривен, объявленный Департаментом коммунального хозяйства Харьковского городского совета.

Согласно тендерной документации, работники демонтируют асфальтовые и щебеночные покрытия, брусчатку, бортовые камни, водопроводные колодцы, железобетонные коллекторы, разберут и уберут светильники с люминесцентными или ртутными лампами, вывезут мусор.

Затем в планах – выравнивание участка, установка новых покрытий, 12 парковых опор, заземлителей, а также прокладка медного кабеля и стальных труб.

На месте строительства появятся 22 урны и шесть парковых скамеек.

Аукцион состоится в пятницу, 16 октября, а завершить все работы победитель тендера должен будет до 31 декабря следующего года.

«Гепа хочет максимум в могилу забрать )», «Ну зачем вы так?? Люди, у нас самый красивый город, и лавочки вам ставятся, чтобы спать под ними зимой», «Лучше б тесты на ковид бесплатные были», «Можно пятиэтажку купить всю напротив этого парка и сделать там свой парк с блекджеком и пр*ститутками за эти деньги. Еще и останется)», – реагируют на планы городских властей пользователи в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что в Харькове потратят 46 миллионов гривен на ремонт Гимназической набережной, которую уже приводили в порядок в прошлом году.

Напомним, у Кернеса спустят 150 миллионов на очередную реконструкцію.

Как сообщала Politeka, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.

Также Politeka писала, что в Харькове спустят миллионы на ремонт лавочек Кернеса.