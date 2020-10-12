В Харьковской области на ферме устроили рабство

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, в Харьковской области семья фермеров держала силой и заставляла бесплатно работать девять человек.

Удерживаемых на ферме лиц освободили правоохранители, которые пришли с обысками. Среди освобожденных были трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок.

В прокуратуре сообщают, что владельцы фермы искали людей, которые находились в сложных жизненных условиях. Им обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

На самом же деле людей селили на фермерском хозяйстве в непригодных для жизни условиях. Им давали указания по выполнению определенных работ и платили мизерные деньги.

В том случае, если работа не была выполнена, людям создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свобода передвижения при этом у людей была ограничена как в рабочее, так и нерабочее время. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.

"Таким образом, владельцы фермерского хозяйства фактически эксплуатировали пострадавших как безвозмездную рабочую силу", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, за свое преступление организаторам рабства грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как известно, факт рабства на ферме под Харьковом был обнародован полицией еще в мае 2020 года. Тогда правоохранители сообщили, что 56-летний мужчина и 60-летняя женщина вербовали людей для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда на собственном фермерском хозяйстве. В полиции рассказали, что фермеры, принуждали людей бесплатно работать, придумывая им "долги", а также задействовав психологическое и физическое насилие. На ферме удерживаемые в рабстве люди должны были ухаживать за домашними животными, среди которых было более 80 голов крупного рогатого скота. Также в полиции рассказали о нечеловеческих условиях, в которых жили люди.

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