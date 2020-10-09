Днем еще будет довольно тепло

На выходных октябрь решительно вступит в свои права и напомнит о себе холодными ночами и дождем

О том, какими будут суббота и воскресенье, сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию Харьковского регионального гидрометцентра.

В субботу, 10 октября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – 4 – 9 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Савватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. "Пчелиная матка уносит ключики от лета в далёкие края". Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

В воскресенье, 11 октября, также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, а вот днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7 + 12, днем столбики термометров покажут +15 +20.

11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюёт на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернён. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.

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