До начала отопительного сезона осталось совсем немного
В этом году срыва отопительного сезона в Харькове не будет. Об этом заявил генеральный директор коммунального предприятия «Харьковские теплосети» Сергей Андреев, передает KHARKIV Today.
По его словам, КП полностью готово к пуску тепла, осталось лишь городскому голове дать отмашку в виде распоряжения.
«Сезон будет начинаться с 15 октября. Если температура будет снижаться ниже норматива, то начнется раньше. Если температура будет выше, будем регулировать. Перетапливать никто не будет. Город будет включен через две недели», – цитирует издание чиновника.
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Как стало известно, износ теплосетей в Харькове составляет 70%. На самых аварийных участках город переложил огромное количество труб с деффектами.
Андреев отметил, что в этом отопительном сезоне аварийность на теплосетях возможна, но она заметно снизится, поскольку самые проблемные участки частично заменены, частично находятся в работе.
Больше всего работ по замене и ремонту труб провели в Киевском, Слободском, Шевченковском и Индустриальном районах.
Тем временем недалеко от станции метро им. Масельского уже почти сутки хлещет вода, которая залила все прилегающие улицы, превратив их в реки.
Ранее мы писали о том, что в некоторых районах города начало отопительного сезона таки оказалось под угрозой из-за задолженности перед «Нафтогазом». В списке должников – несколько харьковских предприятий и ОСББ.
Всего же задолженность перед «Нафтогазом» имеют 98 компаний из 60 украинских городов.
Напомним, как изменилась оплата за газ для украинцев.
Как сообщала Politeka, украинцы могут лишиться выплат из-за своих соседей, детали жесткого решения.
Также Politeka писала, что украинцев ждет скачок тарифов на электричество.