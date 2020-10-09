Многое будет зависеть от температуры воздуха за окном

До начала отопительного сезона осталось совсем немного

В этом году срыва отопительного сезона в Харькове не будет. Об этом заявил генеральный директор коммунального предприятия «Харьковские теплосети» Сергей Андреев, передает KHARKIV Today.

По его словам, КП полностью готово к пуску тепла, осталось лишь городскому голове дать отмашку в виде распоряжения.

«Сезон будет начинаться с 15 октября. Если температура будет снижаться ниже норматива, то начнется раньше. Если температура будет выше, будем регулировать. Перетапливать никто не будет. Город будет включен через две недели», – цитирует издание чиновника.

Как стало известно, износ теплосетей в Харькове составляет 70%. На самых аварийных участках город переложил огромное количество труб с деффектами.

Андреев отметил, что в этом отопительном сезоне аварийность на теплосетях возможна, но она заметно снизится, поскольку самые проблемные участки частично заменены, частично находятся в работе.

Больше всего работ по замене и ремонту труб провели в Киевском, Слободском, Шевченковском и Индустриальном районах.

Тем временем недалеко от станции метро им. Масельского уже почти сутки хлещет вода, которая залила все прилегающие улицы, превратив их в реки.

Ранее мы писали о том, что в некоторых районах города начало отопительного сезона таки оказалось под угрозой из-за задолженности перед «Нафтогазом». В списке должников – несколько харьковских предприятий и ОСББ.

Всего же задолженность перед «Нафтогазом» имеют 98 компаний из 60 украинских городов.

Напомним, как изменилась оплата за газ для украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы могут лишиться выплат из-за своих соседей, детали жесткого решения.

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