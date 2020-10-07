Резкое похолодание харьковчане уже начали ощущать на себе
Несмотря на то, что заканчивается только первая неделя октяюря, который в наших широтах традиционно теплый большую часть времени, в этом году он отметился ранними заморозками, передает KHARKIV Today со ссылкой на информацию дежурного синоптика Гидрометцентра Инны Кандауровой.
Так, сегодня, 7 октября, а также следующие два дня столбики термометров в регионе будут опускаться до нуля градусов.
«Мы больше рассчитываем именно на область. Так, например, в Харькове сегодня было 7 градусов Цельсия, а в Изюме - 1 градус», – отметила она.
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По словам синоптика, наиболее вероятными причинами заморозков могут стать малооблачная погода и выхолаживание.
Днем же температура будет по-прежнему достаточно высокой и достигнет отметок в +19 +23 градуса.
Далее заморозков не предвидится. Но не исключено, что регион накроют дожди. Так, 10 и 11 октября, по прогнозам Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, ожидаются осадки.
Ранее мы писали о том, что в октябре Укргидрометцентр ожидает месячную температуру в пределах средних многолетних значений.
В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань считает, что в октябре по всей Украине сохранится теплая погода: воздух прогреется до +13...+14 и лишь в последние дни октября опустится до +7...+8.
Похолодание, по его мнению, ожидается 19 октября – до +14...+16. И лишь в самом конце октября, 29-31 октября, температура упадет до +11...+12. В центральной Украине первая половина месяца будет теплой, но в 20-х числах опустится до +12...+13, а в последние 3-4 дня октября составит +8...+9.
Касаемо востока страны, то, по мнению Горбаня, здесь до 10 октября температура будет приблизительно как на юге. И лишь на крайнем востоке, а также в горных районах запада и на Прикарпатье вероятны перепады температуры – от температурных колебаний до обильных осадков.
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