На Харьковщине сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный паблик в соцсети.

Так, спасатели просят всех неравнодушных горожан оказать посильную материальную помощь сотруднице Службы спасения "101" Инне Шукшиной.

Женщине диагностировали серьезную болезнь - она борется с карциомой желудка. Сейчас ей необходима срочная дорогостоящая операция.

"Предотвратить. Спасти. Помочь" - так звучит лозунг спасателей Украины. Однако сейчас нуждается в немедленной помощи именно та, кто помогает людям. Шукшина (Кузнецова) Инна Витальевна – ведущий специалист сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Врачи-онкологи установили диагноз - низкодифференцированная аденокарцинома желудка. Инна нуждается в срочной операции. Медлить нельзя, у нее есть все шансы на выздоровление!" - говорится в сообщении.

Также спасатели обнародовали документы, подтверждающие диагноз женщины, и номер карты и реквизиты, куда можно перечислить средства, чтобы помочь выздороветь сотруднице ГСЧС.

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