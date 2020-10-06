Несмотря на то, что георгиевская лента запрещена в Украине, находятся те, кто демонстративно нарушает это предписание

Так, в соцсети опубликовали фото пассажирки в метро Харькова, которая мало того, что едет без маски, так еще и обвешана георгиевскими лентами. Они у нее в ушах и на груди, передает Politeka.net.

«Встретила в метрополитене, на станции Исторический Музей, вот такую женщину. Что интересно, на каждой станции сейчас полиция, которая контролирует, кто заходит в метро. Вот, например, мой муж Дмитрий Коновалов, уже не первый раз эти "полицейские" останавливают, потому что он ходит в милитари одежде, и постоянно проверяют документы. Постоянно вижу, как действующих военных останавливают. А вот такие лица спокойно ходят и хоть бы что. Ну как так?», – подписала фото автор публикации Александра Харлан-Коновалова в социальной сети Фейсбук?

Пользователи оставили под публикацией 370 комментариев, большинство из которых – осуждающие.

«Как можно свободно с лентами ходить, которые запрещены в Украине. И никто не привлекает к ответственности. А сколько штрафовали людей без маски. А эту сепаратистку никто не видит из силовых структур», «Таких любителей ленточек надо за государственный счет отправлять на временно оккупированные территории на месяц. Как понравится, то могут оставаться», «Здесь надо делать, как в ОРДЛО с нашей символикой, оборвать ей нах .. с ушами», «Коза драная... И живет на Украине, и воздух наш, украинский и хлеб украинский. То кто она? Предатель и только предатель, она все предала. Куда смотрит полиция и другие контролирующие органы?», – негодуют люди.

Верховная рада Украины приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за изготовление, публичное использование или ношение георгиевской ленты в Украине 16 мая 2017 года.

Напомним, украинка решила завезти "русский мир" в Харьков.

Как сообщала Politeka, харьковчанин сцепился с переселенцем из-за георгиевской ленты, детали скандала.

Также Politeka писала, что мэр украинского города похвастался фото маленьких детей с георгиевскими лентами.