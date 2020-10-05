Харьковский международный марафон, который проходил 3-4 октября, обернулся трагедией

Один из участников забега, Евгений Колеров, на дистанции 21,1 км потерял сознание, а через некоторое время молодой человек скончался в больнице, несмотря на все попытки врачей спасти ему жизнь, передает Politeka.net со ссылкой на страницу марафона в соцсети Фейсбук.

По словам автора, как только Евгений упал, ему пытались оказать помощь на месте, а скорая приехала буквально через несколько минут.

Организаторы выразили соболезнования семье спортсмена.

В комментариях люди также соболезнуют родственникам и близким покойного, а также озвучивают некоторые новые моменты этого трагического события.

«Если это тот спортсмен из Харькова, который есть в Strava, то у него набег общий за год 141 км. В основном летом. И перерыв в сентябре. Так нельзя. Я к половинке почти год готовился и набегал наверное 1000 км, не считая вело и плавания. Он прямо передо мной упал. Мир его душе(», «Сочувствую родным. Очень жаль, что так произошло. Царство небесное», «Соболезную родным! К нему очень быстро подоспела помощь, такой трагический случай((», «Соболезную близким. Хочу сказать пару слов в адрес организации мероприятий - всё было реально на уровне, много зон питания с водой и едой, с этим на дистанции проблем не было.... Видимо, судьба, или трагическая случайность», «Прости! До последнего верил, что ты начнёшь дышать. Царство небесное», – пишут пользователи.

Напомним, спортивный символ Харькова «взорвал» соцсети.

Как сообщала Politeka, несчастный случай произошел на финише марафона.

Также Politeka писала, что спортсменка поразила тысячи зрителей своим поступком.