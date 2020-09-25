В Харькове и области число больных китайским вирусом выросло на 299 человек.

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Из них – 239 жители Харькова. Помимо этого, 20 человек заразились вирусом в Харьковском, 18 – в Змиевском, 6 — в Лозовском районе, по 4 - в Валковском и Чугуевском, 3 — в Великобурлукском, по одному человеку – в Дергачевском, Золочевском, Красноградском, Шевченковском районах и в городе Люботине.

Всего по Харьковской области с начала пандемии зарегистрировали 16492 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусом, 4529 больных уже выздоровели, 326 – скончались.

Politeka писала, что украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина. Решение о пересмотре зонирования было утверждено во время заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинская столица вышла из оранжевой зоны карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения.

Стоит отметить, что новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.

В красную зону попали Тернополь и Бережаны, и теперь в этих населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В столице, которую "отправили" в желтую зону, теперь нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

Напомним, лекарства в Украине будут продавать по-новому, важное разъяснение Минздрава.

Как сообщала Politeka, украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.

Также Politeka писала, что ограничения на госпитализацию, Степанов озвучил украинцам новые правила.