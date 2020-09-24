В четверг, 24 августа у здания Харьковской ОГА жители города митингуют против деятельности коксохимического завода

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Депо.Харьков.

По словам организатора акции Елены Решетько, от вредных выбросов завода больше всего страдают жители Новобаварского района.

"Датчик, установленный на моем доме, показывает красных уровень опасности для жизни и здоровья. Хотим пообщаться с властью, а дальше – посмотрим. Власть не дает никакой информации о том, в каком состоянии находится район в зоне выбросов диоксина и синильной кислоты. Это вещества, которые относятся к химическому оружию массового поражения", – рассказала она.

Митингующее говорят, что в зоне загрязнения – жилая зона, школы, детсады.

Участница акции Марианна Стукова говорит, что жители района задыхаются от выбросов в ночное время суток.

"Проблемы никто не рассматривает. Подавали заявления в полицию, никто не реагирует. ГСЧС, СЭС, Минэкологии разводят руками и говорят "Мы ничего не можем сделать". Почему в центре города работает предприятие, которое не имеет разрешительного документа?", – возмущается женщина.

В руках у участников акции плакаты с надписями "Дышать как?", "Мы умираем, вы зарабатываете" и "Хватит нас травить".

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