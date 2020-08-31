В Харькове возмущённые жители прилегающих к Коксохиму районов перекрыли движение по дороге

Жители Харькова - против коксохима, который отравляет окружающую среду.

"Терпеть зловредные выбросы больше нет сил. Требуют закрыть предприятие", передает Веха в телеграме.

Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на вонь в отдельных районах города

В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.

Харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.

"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.