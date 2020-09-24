В Харьковской области с начала пандемии китайским вирусом заболели более 16 тысяч человек

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Согласно данным Центра, за минувшие 24 часа коронавирус выявили еще у 289 жителей области. Больше всего заболевших в Харькове (100 человек). Также случаи заболевания зарегистрированы в 20 районах области.

Всего с начала нандемии и по 22 сентября выздоровели 4 514 человек, 322 — скончались.

За последние сутки 45 пациентов выздоровели, скончался – один заболевший.

В Харькове зафиксирована очередная вспышку китайского вируса в медицинском учреждении. Стало известно, что вспышка китайской заразы зарегистрирована в областной клинической психиатрической больнице № 3, которая находится по улице Академика Павлова, 46.

По словам главного санитарного врача Харьковской области Любови Махоты, первым болезнь обнаружили у одного из врачей лечебного учреждения.

"22 больных находятся в стабильном состоянии уже месяц. Первым заболел врач. Из 22 заболевших – 18 пациентов и 4 медработника", – рассказала она.

Харьковской больнице №25 не хватает минимум десяти медсестер и столько же санитаров. По словам начмеда ковидного отделения Владимира Ивановича, медперсонал отделению, в котором лечат коронавирусных больных, требуется как можно скорее.

"Мы сейчас поэтому и дали объявление, потому что задыхаемся от отсутствия персонала", – объяснил специалист.

Соискателям на вакантные должности обещают по три ставки. Так, медсестры получат по 15 тысяч гривен в месяц, а санитары – по 12 тысяч. График работы – сутки – трое. В больнице заверяют, что обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Если человек работает в реанимации, то дают комбинезон. Так — одноразовые халаты", – заверил Владимир Иванович.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.

Также Politeka писала, что данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.