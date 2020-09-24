В Харькове зафиксирована очередная вспышку китайского вируса в медицинском учреждении

Об этом информирует Politeka со ссылкой на местный ресурс Город Х.

Стало известно, что вспышка китайской заразы зарегистрирована в областной клинической психиатрической больнице № 3, которая находится по улице Академика Павлова, 46.

По словам главного санитарного врача Харьковской области Любови Махоты, первым болезнь обнаружили у одного из врачей лечебного учреждения.

"22 больных находятся в стабильном состоянии уже месяц. Первым заболел врач. Из 22 заболевших – 18 пациентов и 4 медработника", – рассказала она.

Politeka писала, что в Харькове медперсонал местной 25-й больницы, в которую начали принимать пациентов с китайским вирусом, возвращаются к работе. Так, стало известно, что медики передумали увольняться в связи с тем, что им пообещали существенные надбавки к зарплатам.

По словам замдиректора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадия Бондарчука, медработникам уже с текущего месяца добавят к зарплатам 300% надбавку.

Вернулись к работе, утверждает чиновник, уже девять человек. Продолжаются переговоры местных властей с другими медиками, которые приняли решение уволиться. Отныне каждый, кто решил вернуться, будет зарабатывать в среднем по 18-20 тысяч гривен каждый месяц.

Харьковская городская больница №25 не готова к наплыву новых пациентов с китайским вирусом. В связи со сложившейся ситуацией, медики стали увольняться, а пациенты массово жалуются на то, что к ним никто из врачей не подходит, ссылаясь на то, что им некогда.

"Наша работа превратилась в ад. Защитных костюмов нет, респираторов нет, только одноразовые маски. Медсестры пишут заявления, потому что не хотят заразиться и подвергнуть опасности близких. Бросились за одноразовыми халатами, их – несколько штук. Сказали, носите целый день", – жалуется один из медработников этой больницы.

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