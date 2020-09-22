На Харьковщине зафиксирован второй случай смерти от COVID-19 пациента в возрасте менее 30 лет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kharkiv Today.

Так, в Харьковской областной клинической больнице умерла 26-летняя заболевшая коронавирусом.

Как рассказала директор областного лабораторного центра и главный санврач Харьковской области Любовь Махота, молодая женщина умерла еще 10 сентября.

"Умерла 10 сентября, у девушки была тяжелая форма сахарного диабета. Она - жительница Донецкой области, оккупированных территорий. Проживала в Харькове", - рассказала Махота.

Диагноз COVID-19 девушке подтвердили еще при жизни, но когда именно у женщины собрали биоматериал для проведения теста, и как долго делался анализ - неизвестно.

Следует отметить, что это уже второй житель Харьковской области возрастом менее 30 лет, который не смог побороть коронавирус. В мае скончался 28-летний харьковчанин, у которого также было сопутствующее заболевание, а именно - тяжелая форма онкологии.

В комментариях к новости пользователи соцсети возмутились качеством медицины в Харькове.

"Мало того, что людям голову морочат, еще за тесты бешеные деньги берут, а без теста больничного не отдадут. Все для людей? Три шкуры содрать - это цель нашего правительства. Так держать!", "Бизнес и ничего личного", "Почему в России семью моего родственника вылечили бесплатно? А в нашей больнице скорой и неотложной час аппарата ИВЛ стоит 1500 грн", "Удивляет возмущение. А кто обязан нас лечить? Может еще кормить, купать и одевать?))", "Вообще-то мы налоги платим. И идти они должны не только на содержание Бубочки и его кодла", - пишут в комментариях.

Напомним, Одесская инфекционка перегружена зараженными, врачи забили тревогу.

Как сообщала Politeka, одесситы жалуются на нехватку мест и врачей в больницах.

Также Politeka писала, что новорожденного ребенка бросили в больнице, мальчику нужна помощь.