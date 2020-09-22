По состоянию на вторник, 22 сентября в Харькове зарегистрировано 297 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом, ссылаясь на информацию пресс-службы Харьковской ОГА, информирует Politekа.

Что же касается Харьковской области в целом, этот диагноз был подтвержден у 372 человек.

Кроме случаев заболевания в областном центре, 14 человек заразились в Люботине, 13 - в Валковском, 12 - Дергачевском, 11 - Купянском, 9 - Харьковском, 7 - Лозовском, 4 - Волчанском, 3 - Красноградском и 2 в Нововодолажском районах.

С начала пандемии по Харьковской области зафиксировано 15500 лабораторно подтвержденных случаев китайского вируса, 4465 заболевших выздоровели, 314 - скончались (за последние 24 часа – семь человек).

К слову, Харьковщина вновь лидирует по числу заболевших в Украине за последние сутки. На втором месте – Львовская область (275 новых случаев), на третьем – Черновицкая область (139 заболевших).

Politeka писала, что последние две недели в Харькове и области остается тревожная ситуация с распространением китайского вируса. Так, по словам эпидемиолога Харьковского лабораторного центра Анны Сухоруковой, если среднее количество больных преодолеет контрольный показатель в 240 случаев на 100 тысяч населения, город могут внести в "красную" карантинную зону.

"Увеличивается удельный вес харьковчан среди заболевших. Вчера (17 сентября, – Ред.) среди 390 заболевших 347 – это жители города. За прошедшие две недели мы отмечаем 210 заболевших на 100 тысяч населения. А контрольные – 240 на 100 тысяч. Еще неделя-две такого роста — это многовато, и мы можем пересечь этот порог", — рассказала она.

В Украине изменились правила прохождения 14-дневной самоизоляции. О том, при каких условиях человек сможет выйти из этого периода досрочно, рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он сообщил, что украинцы смогут самостоятельно сдавать повторные тесты на китайский вирус уже на восьмой день самоизоляции. В случае получения негативного результата человек сможет вернуться к обычной жизни.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание. Почему на восьмой? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде", - пояснил министр.

Напомним, Зеленский подписал неожиданный закон, что будет с выборами: "больше не нужно..."

Как сообщала Politeka, украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."

Также Politeka писала, что правила работы садиков и школ срочно изменили, Степанов обратился к украинцам.