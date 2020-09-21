В понедельник, 21 сентября, украинцы вспомнинают о Сергее Ятченко, который погиб в 2014 году в зоне проведения АТО на Донетчине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию, обнародованную в Facebook сообществом "Книга памяти павших за Украину".

Сегодня герой мог бы отметить 35-годовщину со дня своего рождения, однако погиб он, защищая территориальную целостность нашей страны, когде ему было всего 28 лет.

Сообщается, что Сергей Александрович родился в 1985 году в Кривом Роге, защищал Украину в составе двадцать пятой отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в звании старшего сержанта.

Погиб украинец 17 августа 2014 года в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области. Похоронили героя на малой родине.

В комментариях под сообщением неравнодушные украинцы не скрывают своего горя и отчаяния.

"Вічна пам'ять... Вічна пам'ять герою Царство Небесне", – пишут они.

Politeka писала, что марш матерей, жен и участников нынешней войны Украины с Россией на Донбассе прошел в Киеве, 8 мая. Погибших на Донбассе вспомнили со слезами на глазах.

Участники марша прошли с портретами по Крещатику, площади Независимости, по улице Трехсвятительской до Михайловской площади и возложили цветы к Стене памяти.

Курсанты, активисты и жители Киева также присутствовали на шествии. Одна из матерей рассказала журналистам, что ее сын ушел на войну, объяснив свою мотивацию так: "Я не хочу, чтобы мою землю кто-то топтал. Это моя родная земля. Мои дети должны расти в свободной Украине", – рассказала она со слезами.

Другая мама погибшего защитника Украины рассказала, что ее сын ушел воевать, чтобы оккупанты не пришли захватывать его Родину.

Напомним, стала известна судьба героя АТО, пропавшего в Иловайске.

Как сообщала Politeka, АТОшник растрогал сеть искренним признанием.

Также Politeka писала, что битва за Мариуполь: "ВСУ приказали выйти из города", фото погибших героев.