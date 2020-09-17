В Харькове "герой парковки" оставил свое авто возле приемного отделения больницы

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Водитель Mitsubishi Lancer перекрыл проезд для скорой помощи у приемного отделения харьковской городской больницы №17.

"Олень перекрыл подъезд в приемное отделение 17-й больницы. Полиция ничего не делает. Скорая не может подъехать к больным", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в полицию обратилась харьковчанка и заявила, что пропала ее внучка.

16-летняя девушка ушла из общежития и не вернулась. На следующее утро работники полиции разыскали ее. Девушка рассказала, что гуляла с парнем и забыла позвонить бабушке.

В этот же день в Немышлянский отдел поступило обращение от матери 12-летней девушки о том, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

В течение двух часов девушку нашли. Свой поступок она объяснила нежеланием выполнять школьные задания.

Полицейские провели с девушками профилактические беседы и вернули их родным.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.