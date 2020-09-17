В Харьковской области за сутки выявили 483 новых заболевших китайским вирусом

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга, с начала регистрации заболевания на Харьковщине общее количество заболевших составляет 13915.

Скончались 287 заболевших, за последние сутки - 5 человек, выздоровели – 4033 (50 – за последние сутки), 9595 человек еще болеют.

К слову, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию.

Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина.

Сам Геннадий Адольфович находится в тяжелом состоянии.

Известно, что вчера поздним вечером кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания.

Сейчас известно, что Кернеса приняли врачи в клинике Шарите . По информации телеграм-канала, у него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".