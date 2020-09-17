В Харьковской области за сутки выявили 483 новых заболевших китайским вирусом
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Согласно данным системы мониторинга, с начала регистрации заболевания на Харьковщине общее количество заболевших составляет 13915.
Скончались 287 заболевших, за последние сутки - 5 человек, выздоровели – 4033 (50 – за последние сутки), 9595 человек еще болеют.
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К слову, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию.
Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина.
Сам Геннадий Адольфович находится в тяжелом состоянии.
Известно, что вчера поздним вечером кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания.
Сейчас известно, что Кернеса приняли врачи в клинике Шарите . По информации телеграм-канала, у него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.
Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.
Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".
Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".