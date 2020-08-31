На Харьков надвигается жаркая погода
Об этом сообщает Gismeteo.
1 сентября будет ясная погода, температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, днем + 32.
2 сентября также будет ясно. Температура воздуха ночью составит +21, днем достигнет 33.
3 сентября - тоже без осадков. Ночью - плюс 23, днем - плюс 33 градусов.
"Вечная память": экс-муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой
Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."
Сияющая Бузова сообщила радостную новость, показав оголенный живот: "Тебе так идет"
Врачи борются за Елену Кравец, что будет с "Кварталом 95": "Держись, дорогая!"
К слову, в Харькове возмущённые жители прилегающих к Коксохиму районов перекрыли движение по дороге
Жители Харькова - против коксохима, который отравляет окружающую среду.
"Терпеть зловредные выбросы больше нет сил. Требуют закрыть предприятие", передает Веха в телеграме.
Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на вонь в отдельных районах города.
В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.
Харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.
"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, врачи в Харькове провели уникальную операцию 5-летней девочке.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.