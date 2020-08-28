Под Харьковом предприниматели вышли на акцию протеста

В Чугуеве несколько десятков человек выступили за отмену обязательного внедрения регистраторов расчетных операций для малого бизнеса, передает objectiv.tv.

Несколько десятков активистов собирались в Центральном парке Чугуева.

Предпринимателям придется потратить большие деньги для того, чтобы внедрить систему контроля. А это, в свою очередь, якобы вынудит многих вернуться «в тень».

«Тотальная фискализация мелких предпринимателей уничтожает упрощенную систему налогообложения. Не должно быть барьеров для развития предпринимательства. Мы хотим добиться, чтобы ничего не мешало людям создавать рабочие места. Какой смысл усложнять жизнь предпринимателей, которые платят суммы налогов, не зависящие от суммы выручки?» – возмутилась харьковчанка.



Ранее мы писали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил предложение правительства продлить карантин до 1 ноября

Известно, что если Харьков окажется в красной карантинной зоне из-за резкого роста заболевших вирусом, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей.

Напомним, когда появилась информация о том, что харьковское метро могут снова закрыть на карантин, жители города и области дали понять, что терпеть карантинные ограничение они не хотят.

Тогда харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди останутся без работы и в случае закрытия метро - харьковчане будут выходить на улицы и перекрывать дороги в знак протеста.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.