Вот это да!

На мосту в Харькове вывесили плакат в поддержу Беларуси

Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов.

По их словам, плакат с надписью: "Жыве Беларусь" вывесили на мосту по пр. Ландау.

Ранее мы писали что 10 августа, на площади Свободы собрались жители Харькова, чтобы поддержать граждан Беларуси.

В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".

В ходе акции активистка порвала фотографию Александра Лукашенко.

Соорганизаторы акции пояснили: "разорвали портрет диктатора, который законсервировал страну в СССР ввёл культуру страха в стране. Белорусы, держитесь, он слаб и если вы дожмете, Беларусь станет свободной".

Напомним, что в Беларус не утихают масштабные акции протеста, люди требуют отставки Лукашенко.

Так, массовые протесты проходят практически по всей стране. Силовики, которых уже окрестили «карателями Лукашенко», разгоняют людей, как могут: в ход идут резиновые дубинки и пули, светошумовые гранаты. В результате столкновений, несколько человек пострадали.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.