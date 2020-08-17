На мосту в Харькове вывесили плакат в поддержу Беларуси
Об этом сообщили очевидцы в одном из телеграм-каналов.
По их словам, плакат с надписью: "Жыве Беларусь" вывесили на мосту по пр. Ландау.
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Ранее мы писали что 10 августа, на площади Свободы собрались жители Харькова, чтобы поддержать граждан Беларуси.
В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями: "Жыве Беларусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".
В ходе акции активистка порвала фотографию Александра Лукашенко.
Соорганизаторы акции пояснили: "разорвали портрет диктатора, который законсервировал страну в СССР ввёл культуру страха в стране. Белорусы, держитесь, он слаб и если вы дожмете, Беларусь станет свободной".
Напомним, что в Беларус не утихают масштабные акции протеста, люди требуют отставки Лукашенко.
Так, массовые протесты проходят практически по всей стране. Силовики, которых уже окрестили «карателями Лукашенко», разгоняют людей, как могут: в ход идут резиновые дубинки и пули, светошумовые гранаты. В результате столкновений, несколько человек пострадали.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.