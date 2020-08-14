В пятницу 14 августа харьковчан в очередной раз зовут поддержать белорусов

Митинг пройдет не на площади Свободы, как обычно, а возле памятника Тарасу Шевченко на Сумской. Начало — 19:00, передает Харьков Тудей.

Участники митинга хотят создать видеоролик в поддержку белорусов, а также записать обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не признавать Александра Лукашенко победителем голосования и публично осудить применение насилия к демонстрантам.

"Обязательно наденьте маску и, по возможности, белый наряд. Готовьте плакаты и выступления — планируется свободный мегафон", — просят организаторы.

Белые одежды стали символом белорусского протеста, поскольку белый — один из цветов исторического белорусского флага, который отменил Александр Лукашенко.

"лучше черная.... ,,Да хоть голые стойте,,,Не впечатляет...!!Проплаченные активисты,!!,нас не удивили..это у них работа такая,публичная...стоять..когда позовут...,,,Осуждаю,,нет,,,большинство пенсионеров,,и им честно плевать,,,, А.вот копейка к пенсии...это хорошо", " С понедельника Харьков в желтой зоне(пока в желтой).Посмотрите на этих бездельников: где дистанция,где намордники и ,главное ,где полиция? А завтра рабочий день...", " И Бога не боятся...Свою страну развалили, втянули в гражданскую войну,теперь хотят чтобы точно так же было в Белоруссии", "Просто смеяться хочется!Можно подумать свою страну уже обустроили,полная демократия,нет воровства, коррупции,а теперь перешли к белорусом", - пишут возмущенные харьковчане в комментариях.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

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