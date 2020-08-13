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Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую судили за сепаратизм в Харькове, намерена принять участие в местных выборах

Штепа будет баллотироваться на пост мэра города Славянска и уверена, что победит на выборах.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал "Хроники Ридика".

Так, появилось фото бигборда, размещенного в Славянске, с предвыборной агитацией Нели Штепы.

"Славянск за мир и развитие", - говорится на бигборде с лицом Штепы.

"Ничего не работает. СБУ, вообще хоть чем-то занимается?", "Эту с**у посадить на кол, где это долбанное СБУ,почему она еще на свободе?", "Это уже клиника", "Она давно должна быть на зоне , сто она делает на свободе ? Куда смотрит власть и правоохранительные органы ?Или они заодно с ней ?", - пишут украинцы в сети.

Как известно, в начале российской агрессии на Донбассе и во время захвата пророссийскими сепаратистами и российскими диверсантами государственных учреждений Славянска 12 апреля 2014 года Неля Штепа фактически поддержала захват государственных зданий боевиками.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьков 23 августа

По их информации известно, что Зеленский примет участие в открытии реконструированного здания БТИ и фонтана в сквере на площади Свободы, осмотрит сад Шевченко, возможно - посетит зоопарк.

После этого Зеленский поздравит жителей города с 77-летней годовщиной освобождения Харькова от фашистов. В пресс-службе ХОГА пока что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о предстоящем визите.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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