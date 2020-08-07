Одиозный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что чем быстрее Россия введет войска, тем меньше погибнет украинцев

По его мнению, на такой шаг РФ вынуждают пойти, в том числе, и обстоятельства, передает Politeka.

"Потому что если этого не будет (введения войск) , то начнутся волнения и у нас (ред. - в России). Испугаются олигархи. Покатится кровавый вал репрессий", - сказал актер.

По мнению актера, "чем быстрее Россия введет в Украине войска, тем меньше погибнет украинцев".

"Надеюсь, что введут. Я не вижу никакого цивилизованного выхода. Это же ужас, что происходит. Славяне рубят славян. Это тот гордиев узел, который нужно разрубить один раз. Взяв на себя ответственность. Всем же понятно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Никуда ты денешься, ведь мы ей невыгодны. Неожиданно вдруг выздоровели. А это им не нравится", - заявил Охлобыстин.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

Согласно данным разведки, командование оккупантов проводит интенсивную оперативную и боевую подготовку. От начала этой недели противником были проведены командно-штабные учения артиллерийских подразделений.

"По информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил военнослужащий.

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