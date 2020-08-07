Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лора Созаева сообщила о смерти их сына Павла после долгой борьбы с онкологией
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбук 7 августа.
«Забрал Господь моего ангела!», - написала Лора.
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Напомним, что 21-летний Павел Павлик на протяжении последних двух лет боролся с саркомой позвонков. Он проходил химиотерапию, однако не так давно признался, что лечение не дало желаемых результатов.
«Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», - писал парень.
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21-летний Павел Павлик ушел из жизни 7 августа после двух лет борьбы с раком хребта.
Последнюю неделю своей жизни Павел провел в хосписе. Перед этим он объявил о том, что лечение ему не помогает, поэтому он решил сделать паузу и позволить своему организму восстановиться.
Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».
Как сообщала Politeka, онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать...".
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