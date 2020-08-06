Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что с Россией нельзя идти на потепление ни в коем случае
Своим мнением он поделился в интервью издания Обозреватель.
По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано.
"С агрессором – или сопротивление, или – мир на условиях России. Это если Украина будет стремиться к миру любой ценой. Да, сложно подогревать международное давление на РФ, потому что продажные западные политики сопротивляются, но их надо дожимать.
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Иначе наше достоинство очень быстро будет растоптано моторизованной бригадой, которая придет в Мариуполь из Крыма под российскими флагами. Они увидят, что у нас нет сопротивления, значит мы никому не нужны, в первую очередь себе", – уверен он.
По его словам, наоборот с Россией нужно было разорвать все отношения.
"Возвращать людей, которые безнаказанно сидят на ее территории и военнопленных нужно, и это надо делать при любых отношениях с Россией. То, что они освободили десятки людей – молодцы, но с Россией нельзя идти на потепление никак", – заверил Кондратюк.
Ранее мы писали, что певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России рассказала о своем отношении к Украине
Певица не видит ничего плохого в том, что она сейчас выступает в РФ.
"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей.
Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - заявила Ани Лорак.
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