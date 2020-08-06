Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что с Россией нельзя идти на потепление ни в коем случае

Своим мнением он поделился в интервью издания Обозреватель.

По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано.

"С агрессором – или сопротивление, или – мир на условиях России. Это если Украина будет стремиться к миру любой ценой. Да, сложно подогревать международное давление на РФ, потому что продажные западные политики сопротивляются, но их надо дожимать.

Иначе наше достоинство очень быстро будет растоптано моторизованной бригадой, которая придет в Мариуполь из Крыма под российскими флагами. Они увидят, что у нас нет сопротивления, значит мы никому не нужны, в первую очередь себе", – уверен он.

По его словам, наоборот с Россией нужно было разорвать все отношения.

"Возвращать людей, которые безнаказанно сидят на ее территории и военнопленных нужно, и это надо делать при любых отношениях с Россией. То, что они освободили десятки людей – молодцы, но с Россией нельзя идти на потепление никак", – заверил Кондратюк.

Ранее мы писали, что певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России рассказала о своем отношении к Украине

Певица не видит ничего плохого в том, что она сейчас выступает в РФ.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей.

Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - заявила Ани Лорак.

Напомним, Грымчак рассказал, что заставит РФ освободить Крым: "Потихоньку их задушат".

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