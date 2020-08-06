Певица не понимает, почему украинцы плохо относятся к россиянам

Певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России рассказала о своем отношении к Украине

Ее слова передает depo.ua.

Певица не видит ничего плохого в том, что она сейчас выступает в РФ.

"Как можно артисту указывать, где ему выступать? Почему моих друзей теперь называют врагами? У меня в голове это не укладывается. Я никогда не делила людей по национальному признаку и никогда этого делать не стану, для меня нет "своих" и "чужих" зрителей.

Все люди братья. Тем более русские и украинцы, дружеские, братские народы испокон веков. Сейчас нас кто-то хочет поссорить, но им это не удастся. Люди умнее, чем кажется политикам, они все равно общаются, все равно любят друг друга. Пройдет время, и мы снова будем вместе", - заявила Ани Лорак.

К слову, Россия под прикрытием проверки боеготовности своих войск перебросила на границу с Украиной авиационную технику.

Так, перебазирование якобы произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Ее объявил хозяин Кремля Владимир Путин еще в пятницу, 17 июля.

В рамках переброски войск, самолеты Ил-76 были переведены на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовскую область, которая граничит с Украиной.

На подходе еще около 150 летающих единиц, готовых к переброске.

«На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию», — говорится в сообщении.

Напомним, Грымчак рассказал, что заставит РФ освободить Крым: "Потихоньку их задушат".

Как сообщала Politeka, "ДНР" начали массово убирать флаги РФ: что происходит.

Также Politeka писала, что в Донецк экстренно съехались военные из РФ: "Кишат, как улей перед вылетом".