Харьковскому мэру Геннадию Кернесу 61 год

Недавно в одном из интервью Геннадий Адольфович заявил, что не собирается покидать пост городского головы:

"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса — Успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех... Я сам тоже пойду на выборы».

Интервью мэр Харькова в последнее время давал и в видео-режиме. Важно отметить, что на кадрах Кернес выглядит довольно уныло, пишет Фром.юа.

Судя по последним видео, состояние мэра не улучшается, а как раз наоборот.

С журналистами он общался в гостиничном номере, в котором живет, но комната больше напоминает больничную палату, просто напичканную медицинским оборудованием и лекарствами, от которых, очевидно, крайне зависим пациент.

Да и сам Кернес - парализованный и в инвалидном кресле – явно болен и выглядит очень плохо, особенно на фоне "больничной койки".

Ранее мы писали, что до местных выборов еще несколько месяцев, однако весь Харьков уже усеян бордами, плакатами и баннерами.

О перспективах того, кто станет городским головой города-миллионника, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Павел Федосенко.

«Я бы рад ошибаться, но похоже на то, что Кернес снова станет мэром. Не удивлюсь, если даже побьет свой прошлый рекорд», – отметил он.

Такой прогноз имеет под собой весьма веские основания, поскольку всерьез никто не настроен составить конкуренцию двукратному мэру Харькова.

По факту же за три месяца до выборов никаких кандидатов, кроме Кернеса, не видно и не слышно:

«Что видим по факту за три месяца до выборов? Пустота. Тотальное ничто. Ау, кандидаты? Вы где? Выскочите из засады в сентябре, промямлите что-то про альтернативу».

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.