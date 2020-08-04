Президент РФ Владимир Путин понял, что незаконные республики ему уже не нужны

Как сообщает Politeka.net, об этом российский журналист Алексей Венедиктов рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам журналиста, Путин разочаровался в своем бывшем помощнике Владиславе Суркове, который был сторонником "русского мира вплоть до Одессы".

Он докладывал главе государства, что на Донбассе якобы хотят присоединиться к России, тогда как по данным соцопросов эту идею поддерживали не более 50% местных жителей.

Как уверяет Алексей Венедиктов, теперь Владимир Путин понял, что незаконные республики ему больше не нужны.

"Путин устал терпеть. Он стал считать, а если я разменяю Донецк и Луганск на снятие санкций. Тут пришел Макрон, такой слабый мальчишечка, Трампом отманипулируем. А Меркель выгодно - "Северный поток". Та хрен с ним, с Донецком и Луганском!" - отметил главред.

После этого, считает Венедиктов, Сурков стал ненужным в Кремле, и его заменили на Дмитрия Козака:

"Человек, который придумал эту политику, оказался негоден. Его идеология перестала быть востребованной на этом этапе. Козак, который довольно успешно вел переговоры по Приднестровью, нацелен на результат, а не идеологию. Ему поставлена какая-то задача", - отметил Венедиктов.

Ранее мы писали, что Владимира Путина раздражают высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – рассказал Дмитрий Песков.

На вопрос о кредите доверия, который был выдан Зеленскому, представитель Кремля ответил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему", – подчеркнул Песков.

Напомним, в США готовят наказание для Путина и Шойгу, детали скандала

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".