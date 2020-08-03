Температура воздуха в регионе снова изменится

Отступившая было жара постарается постепенно отвоевать утраченные позиции на этой неделе

Неделя будет сухой, но с существенными перепадами ночной и дневной температур, передает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 3 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха по городу днем +23 +25, по области +23 +28.

Вторник, 4 августа, по прогнозам синоптиков, будет малооблачным, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10 +15, днем воздух прогреется до +25 +30.

Середина недели продолжит тенденцию к существенному потеплению. В среду, 5 августа, метеорологи обещают малооблачную погоду, без осадков и с северо-восточным ветром, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11 +16, днем столбики термометров поднимутся до +27 +32.

В четверг, 6 августа, погода будет такая же, как и в среду, только температура воздуха возрастет как ночью (+14 +19), так и днем (+28 +33).

Последний рабочий день недели, пятница, 7 августа, будет сухим и теплым, с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14 +19, днем воздух прогреется до +28 +33 градусов.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.

Как сообщала Politeka, лето окончательно испортится, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой.

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