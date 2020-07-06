Это – еще не предел

Аномальная жара в Харькове побила сразу два рекорда

Так, 4 июля в городе столбики термометров поднялись до 36 градусов, преодолев самый высокий показатель за последние 66 лет, передает UA: Харьков.

По словам синоптика Харьковского регионального гидрометцентра Валентины Муратовой, похожие показатели были зафиксированы в 1954 году.

«36 градусов - это рекорд температуры именно этой даты, 4 июля. В области - до 38 градусов. Абсолютный максимум месяца в настоящее время - 38,8 градуса тепла в Харькове в 1931 году. Вероятно, что сегодня тоже будет рекорд. В 70 х годах температура 5 июля достигала 33,8 градуса», – пояснила она.

Отметим, что в своем прогнозе специалист не ошиблась, и в воскресенье, 5 июля температура воздуха в областном центре превысила показатель 40-летней давности. В этот день зафиксировано 35,8 градусов тепла.

«В этот день 43 года назад максимальная температура составила 33,8 градуса тепла. Относительно области, жара сейчас в Изюме - до 38 градусов тепла днем. А вот ночью там наблюдали низкие температуры в регионе - до 15 градусов», – рассказала Муратова.

Ранее мы писали, что на этой неделе синоптики обещают Харьковщине еще более высокую температуру. Так, по прогнозам регионального гидрометцентра, повышение температуры во вторник, 7 июля, ожидается до +39 градусов.

Во второй половине недели жара немного пойдет на спад, и на улице «похолодает» на несколько градусов.

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