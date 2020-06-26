Небесная канцелярия приготовила харьковчанам разнообразное погодное «меню» на выходные

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

В субботу, 27 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, три-восемь метров в секунду.

Температура воздуха ночью по городу +12 +17, днем воздух прогреется до +29 +31. По области ночью 12 - 17 градусов тепла, днем +29 +31.

За последние 130 лет синоптических наблюдений самая высокая температура в этот день зафиксирована в 1954 году (+34,5). Холоднее всего 27 июня было в 1969 году, когда максимальный показатель составил семь с половиной градусов тепла.

27 июня отмечается день памяти святого пророка Елисея. Наши предки боялись дождя в этот день, поскольку он обещал еще семь недель непогоды. Предсказывать погоду в этот день могла и рыба: если она играет в реке - ночью может быть гроза.

В воскресенье, 28 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, три-восемь метров в секунду. Возможны шквалы до 15-20 метров.

Температура воздуха ночью +14 +19, днем воздух прогреется до +27 +32 градусов.

Отметим, что температурные рекорды этого дня зафиксированы в 1954 году (+32,6) и в 1983-м (+10,6).

В этот день почитается память мучеников Вита (Фита) и Модеста. Святому Модесту молятся на случай падежа скота. В народе говорили, что на Вита соловей замолкает. Наши предки заметили, что «дождь на Фита - плохо для жита». По примете, день 28 июня желателен солнечный, так как в случае дождливой и ненастной погоды в доме будет разлад и склоки. В прежние времена приметили, если во время восхода солнца стоит духота - к ненастью.

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