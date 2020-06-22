На смену жаре придет относительно терпимая температура, однако погода пощекочет нервы

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 22 июня, днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, местами град.

Ветер восточный, 7-12 метров в секунду, возможны порывы и шквалы 15-20 метров.

Температура воздуха по области +25 +30, по городу +27 +29.

Во вторник, 23 июня, переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза.

Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 метров в секунду. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13 +18, днем +24 +29.

В среду, 24 июня, ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13 +18, днем +24 +29.

В четверг, 25 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +23 +28.

Последний рабочий день недели принесет аналогичную четвергу погоду.

Ранее мы сообщали, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в Украине жара будет чередоваться с обильными осадками и грозами. При этом в солнечные дни температура будет достигать +37 градусов. Еще одной особенностью будет то, с какой синхронностью ясные дни будут сменяться пасмурными в разных регионах страны.

Напомним, погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе.

Как сообщала Politeka, погода растерзает Украину грозами, синоптики советуют готовиться к худшему.

Также Politeka писала, что аномалия атаковала Одессу и застала врасплох украинцев, кадры.