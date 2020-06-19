Пуля снайпера оборвала на Донбассе жизнь 22-летнего защитника Украины родом с Харьковщины

О гибели бойца в зоне проведения Операции Объединенных сил сообщает «Харьков.UA» со ссылкой на информацию нововодолажского поселкового головы Александра Есина.

«Коваленко Богдан Сергеевич 1998 года рождения! Был призван на военную службу по контракту в 2017 году. Приносим искренние соболезнование семье погибшего Героя», – написал он в группе поселка в соцсети и добавил, что поселковый совет поможет родственникам с расходами на похорон.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове 12 июня от остановки сердца скончался разведчик 92 бригады, которая дислоцируется в Башкировке (Чугуевский район), Дмитрий Карамушка. С 2014 по 2017 год военный служил в зоне проведения АТО/ООС.

Его похоронили на Аллее славы кладбища №18 по проспекту Гагарина, 362.

Мы также писали о том, что внезапно оборвалась жизнь парамедика Ирины Шевчишин с позывным «Артистка», которая спасала украинских бойцов на Донбассе. Она погибла во дворе собственного дома в Надворной в результате несчастного случая: ее ударило током.

После трагедии у Ирины остались муж, взрослый сын и отец, которому уже за 80 лет.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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