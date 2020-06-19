Выходные принесут ливни и даже шквальный ветер
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Синоптики прогнозируют в субботу, 20 июня, переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Гроза, местами град, шквал 15 - 20 метров в секунду.
Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +17 +22, днем +28 +33. По городу ночью +19 +21, днем +30 +32.
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За последние 130 лет наблюдений самое жаркое 20 июня было в 1956 году, когда синоптики зафиксировали +33,3. Холоднее всего было в 1955 году, всего +5,7.
20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота (Федота) Анкирского. В народе святого Федота называли Урожайником. «Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет». Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее. В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит - будет град.
В воскресенье, 21 июня, переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7 - 12 метров в секунду. Температура ночью +15 +20 °, днем +28 +33.
Температурные рекорды в этот день установлены в 1948 году (+34,3) и в 1955-м (+8,3).
21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей колодцев. Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» - с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня - день летнего солнцестояния.
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