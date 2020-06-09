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Новая рабочая неделя принесет в Харьков рекордную жару

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Во вторник, 9 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до + 29 +34 градусов по области, и до +31 +33 – по городу.

В среду, 10 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +20, а днем столбики термометров поднимутся до +29 +34 градусов.

В четверг, 11 июня, по прогнозам, переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15 +20, днем воздух прогреется до +30 +35 градусов.

В последний рабочий день недели, 12 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15 +20, днем столбики термометров покажут +30 +35 градусов.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 8 и до 20 июня температура будет на уровне 26-28℃, и до конца месяца поднимется с 31 до 34 градусов.

В июле будет чуть прохладнее - сначала температура будет на уровне 27-32 градусов, а потом снизится еще больше. С 16 по 23 июля вернется летняя жара.

В августе будет жарче - от 30 до 33 градусов, к концу лета прогнозируется резкое снижение температуры с 20 до 22 градусов.

Ранее мы писали, что украинские синоптики зафиксировали приход метеорологического лета в нашу страну на три дня позже, чем это должно было случится, - четвертого июня. Среднесуточная температура достигла 16,5 градуса.

Мы также рассказывали, что зима и весна 2020 года побили все рекорды по аномалиям, поэтому лето, вероятнее всего, тоже будет таким. Все дело в изменении климата, которая выражается в различных аномалиях.

Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

Как сообщала Politeka, летний снег и град разрывают Украину, кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.

Также Politeka писала, как июнь отыграется на украинцах за теплую зиму, подробный прогноз: "Ливни, грозы и опасные..."