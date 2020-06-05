Женщина собирала заказы и формировала партии товара для отправки в "республику"

В Харьковской области перекрыли канал поставок лекарств и медицинских средств для «ДНР»

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

Как установило следствие, местная жительница организовала переправку медикаментов и средств защиты на оккупированную Донеччину в адрес структурных подразделений «минздрава ДНР».

Она получала заказы от оккупантов на необходимые товары, закупала их в украинских аптеках и у подпольных производителей на Харьковщине, после чего переправляла через линию разграничения под видом гуманитарной помощи. А дальше курьеры мелкими партиями развозили лекарственные средства на временно оккупированных территориях.

Задержали «бизневумен» на горячем, когда она планировала отправить очередную партию медицинской продукции в «ДНР». Сотрудники СБУ изъяли медицинские маски, лекарства, средства дезинфекции и тому подобное.

Сейчас решается вопрос о сообщение женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают причастных к фактам финансирования сепаратизма лиц из числа производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной.

Ранее мы писали о том, что на оборонном заводе им. Малышева разгорелся скандал из-за назначения на пост директора по безопасности человека, который открыто поддерживал действия России на Донбассе.

Вадим Полях, занявший эту должность, в 2014 году уехал в Россию в качестве беженца, сотрудничал там с правоохранительными органами и призывал ввести в Харьков «русские танки-избавители».

После того, как всплыло интервью Поляха росСМИ, его уволили с занимаемой должности.

Напомним, скандальный экс-силовик, разгонявший Евромайдан в Харькове, избежал наказания.

Как сообщала Politeka, сепаратист покалечил героя АТО.

Также Politeka писала, что харьковского подельника Стрелкова отправили, куда следует.