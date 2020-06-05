В Украине есть масса красивейших мест, куда, однако, не могут добраться туристы

Одна из причин – убитые в хлам дороги. Одну из таких в своей публикации в Фейсбуке показал депутат Харьковского горсовета и известный адвокат Игорь Черняк.

На снимке – дорога, которая ведет в уникальный заповедник Аскания-Нова, являющийся единственным в своем роде в Европе и внесенный в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

«Наше национальное достояние! И... 23 километра такой вот дороги... Нет. Не дороги. Убийства для подвески и нервной системы», – пишет автор.

Он отмечает, что последний раз ездил в Асканию-Нову три года назад, когда дорога была еще более-менее. Сейчас же эти 23 километра пришлось преодолевать целый час.

Черняк поясняет, какие последствия несет для туристической отрасли такое положение дел:

«Во всем мире такие места кормят всю округу. Туда приезжают туристы со всего мира. Возят на десятках бусов китайцев и немцев. Строят сетевые отели с бассейнами и рестораны».

А в Аскании практически никого нет. И хотя, с одной стороны, для отдыхающих это кайф, есть вторая сторона медали.

«Сейчас мне просто чертовски обидно. Бог дал нам красивейшую землю. Немец Фальц-Фейн создал уникальный заповедник. Даже советская власть умудрилась не развалить, а сохранить этот оазис среди херсонских степей. А теперь... еще год и Аскания будет просто отрезана от внешнего мира. А любой "залетный" турист десять раз подумает стоит ли новая ходовая того, чтобы увидеть это уникальное место. Место того, безусловно, стоит... Вот только почему мы такие безалаберные???», – с горечью констатирует автор.

В комментариях люди отмечают красоту заповедника и также сетуют на убитые дороги вокруг него:

«Дороги Херсонской области это боль и печаль. Говорю, как человек, который родился и вырос в степях Тавриды... но места действительно волшебные», «Были там в прошлом году. Дорогу узнала по фотографии до прочтения подписи. В сезон сбора урожая там еще фуры катаются, и, разминаясь с фурой на этой дороге, каждый раз вся жизнь проносится перед глазами», «Зато в нас много новых клумбочек. Новых обезьян в фонтане. И прочей хрени. Мы же очень богатые, чтобы мелочиться на дороги! Ворье - наше все. Долгосрочные цели не в почете как сохранение парков, земли, заповедных зон».

Напомним, где отдохнуть летом в Украине.

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