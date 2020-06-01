Новая неделя в Харькове и регионе будет хоть и теплой, но дождливой
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.
Первый день лета в понедельник выдастся облачным с прояснениями. Днем погода ухудшится: ожидаются гроза, град, шквалы до 15-20 метров за секунду.
Ветер южный, 7-12 метров в секунду.
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Температура воздуха +17 +22 градуса по области, по городу чуть прохладнее: +17 +19.
Во вторник, 2 июня, переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Днем ожидается кратковременный дождь, местами грозы.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8 +13, днем +17 +22.
В среду, 3 июня, переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3 - 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8 +13, днем +17 +22.
Четверг, 4 июня, выдастся также пасмурным. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, не исключены гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Воздух прогреется ночью от +8 до +13, днем потеплеет до +19 +24.
В пятницу, 5 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7 - 12 метров в секунду, днем порывы и шквалы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8 +13, днем +19 +24.
Напомним, что погода в Украине окончательно слетела с катушек, в сети появилось фото майского снега.
Как сообщала Politeka, погода наконец пощадит Украину, ждать осталось недолго: "до +30".
Также Politeka писала, что в июне украинцам несдобровать, погода готовит новый удар: "первая половина месяца...".