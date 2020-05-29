Карантин из-за эпидемии китайского вируса привел к тому, что в Харькове существенно возрасло количество безработных
За два месяца карантина 20 тысяч жителей Харькова и области получили статус безработных, став на учет в службу занятости, передает KHARKIV Today. Это — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, в этот период появилась и скрытая безработица, когда люди не увольнялись, но не могли выйти на работу и, соответственно, не получали зарплату.
Среди тех, кто ищет работу, – не только сотрудники закрытых туристических агентств и ресторанов, но и представители востребованных специальностей.
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По словам сотрудников областного центра занятости, немалая часть заявлений пришла от сотрудников сферы торговли и услуг. Каждый пятый – это повар, официант, бармен или продавец. 26% новых безработных – менеджеры различных направлений и директора страховых, аудиторских, торговых и рекламных компаний. 16% – работники по эксплуатации оборудования и машин, операторы станков и заправочных станций, а также водители, 12% – квалифицированные рабочие с инструментом: электрогазосварщики, слесари, швеи, электромонтеры.
В апреле и мае новых работников искали в сельское хозяйство, а также начали поступать заявки от дорожных предприятий. В центре занятости рассказали о том, что они заключили соглашение с облавтодором, и летом больше харьковчан смогут получить работу на строительстве дорог.
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