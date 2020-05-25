Погода на новой неделе в Харькове и регионе заставит усомниться в том, что лето уже стоит на пороге

С понедельника по пятницу будет дождливо и сыро, передает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

В понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем – местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем – от +16 до +18 градусов.

Во вторник, 26 мая, ожидается облачная погода, ночью небольшой дождь. Днем также не обойдется без осадков. По информации синоптиков, в регионе возможен кратковременный дождь местами гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 – 12 градусов тепла, днем +11 +16.

В среду, 27 мая, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем – с грозами. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +7 +12, а днем от +14 до +19.

Четверг, 28 мая, также солнцем не порадует. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

Температура воздуха ночью +8 +13 градусов тепла, днем +17 +22.

Последний рабочий день недели, 29 мая, будет облачным, однако очень теплым. Временами дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 20 – 25 выше нуля.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

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