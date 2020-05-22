Харьковчан, которые соскучились по пикникам и шашлыкам на природе, грядущие выходные не позволят по-полной насладиться весной

По прогнозам синоптиков Харьковского регионального гидрометцентра, выходные будут прохладными и сырыми.

В субботу, 23 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер северно-западный, пять-десять метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до двух-семи градусов выше нуля, днем +10 +15 градусов выше нуля.

Самая высокая температура воздуха в этот день за последние 130 лет наблюдений была зафиксирована в 2005 году, когда столбики термометров поднялись до +32,7. Самое холодное 23 мая наблюдали в 1946 году: всего +3,4 выше нуля.

23 мая отмечается день апостола Симона Зилота. В народе этот день назывался Семик. Почему такое название, неизвестно, но она в этот день считалась именинницей. Работать в этот день на земле нельзя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.

В воскресенье, 24 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, пять-десять метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +2 до +7, днем +12 +17.

Температурные рекорды в этот день зафиксированы в 2005 году (+31,4) и в 1955-м (+3,5).

24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. «Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет». Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

Напомним, что в Одессе море позеленело и превратилось в жижу: видео происходящего.

Как сообщала Politeka, синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

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