В Харькове и области полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Известно, что 17-летняя Маргарита Гарибян 18 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На момент исчезновения девушка была одета в черную джинсовую куртку, черные кроссовки Nike. При себе имела розовую сумку.

Приметы: рост 172 см, длинные волосы, среднего телосложения. На руках имеются шрамы в районе кисти.





Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей, просим сообщить ее в Немишлянського отдела полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 0956641561 или другим удобным для вас способом.



Ранее мы сообщали, что в Харькове полиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку.

Виолетта Ермилова 2006 года рождения ушла из дома в шесть часов вечера 9 мая и до сих пор не вернулась.

По словам сотрудников Индустриального отдела полиции, подросток ушла после ссоры с матерью, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

Если кому-то известна какая-либо информация о разыскиваемой, просьба сообщить в Индустриальный отдел полиции по телефону: (0572) 93-31-15.

Напомним, ребенок загадочно пропал в Одессе, важна любая информация.

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