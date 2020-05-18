Новая неделя будет пасмурной и дождливой
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.
В понедельник, 18 мая, в Харькове и области облачно с прояснениями. Днем небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо –западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем возможны порывы до 15-20 метров.
Температура воздуха днем +14 +19 по области и +17 + 19 по городу.
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Во вторник, 19 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4 +9, а днем – от 14 до 19 градусов тепла.
В среду, 20 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, днем небольшой дождь, который не затянется надолго. Местами грозы. Ветер северо - западный, 7 - 12 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут 7 – 12 градусов тепла, днем потеплеет до +17.
В четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо - западный, 7 - 12 метров в секунду.
Что касается тепла за окном, то ночью температура воздуха составит +3 +8, а днем потеплеет до +11 +16.
Последний рабочий день недели, пятница, 22 мая, принесет переменную облачность. Ночью синоптики не обещают дождей, днем возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью термоменты покажут +3 +8, днем +11 +16 градусов.
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