Рабочие дни будут сырыми и довольно прохладными

Новая неделя будет пасмурной и дождливой

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный гидрометцентр.

В понедельник, 18 мая, в Харькове и области облачно с прояснениями. Днем небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо –западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем возможны порывы до 15-20 метров.

Температура воздуха днем +14 +19 по области и +17 + 19 по городу.

Во вторник, 19 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4 +9, а днем – от 14 до 19 градусов тепла.

В среду, 20 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, днем небольшой дождь, который не затянется надолго. Местами грозы. Ветер северо - западный, 7 - 12 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут 7 – 12 градусов тепла, днем потеплеет до +17.

В четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо - западный, 7 - 12 метров в секунду.

Что касается тепла за окном, то ночью температура воздуха составит +3 +8, а днем потеплеет до +11 +16.

Последний рабочий день недели, пятница, 22 мая, принесет переменную облачность. Ночью синоптики не обещают дождей, днем возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью термоменты покажут +3 +8, днем +11 +16 градусов.

Напомним, аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра, "как в пустыне...".

Как сообщала Politeka, весна слетела с катушек, украинцев ждет новое испытание: какие области под ударом.

Также Politeka писала, что часть Украины зальет, погода уготовила настоящее ассорти: "дожди, заморозки и...".